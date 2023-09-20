CHP'li belediye başkanı işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in desteklediği aday seçimi kazanamayınca 39 kişiyi işten çıkarmasının ardından parti içinde alınan kararla belediye başkanı, "kesin çıkarma cezası" istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

İHA

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Hülya Erdem, skandal bir karara imza attı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, partisinin ilçe başkanlığı seçiminde desteklediği adaya oy versinler diye önce 39 kişiyi işe aldı.

Kendi adayına oy versinler diye işe aldı: Sonuç beklediği gibi olmadı

Ancak CHP ilçe başkanlığı seçiminde aday Erdil Dedeoğlu’na oy vermeleri için 39 kişiyi işe alan Erdem, beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Seçim sonucunda Erdem’in desteklediği Dedeoğlu başarısız olunca, işe alınan 39 kişinin işine son verildi.

Yaşanan olayın ardından CHP harekete geçti.

İl disiplin kuruluna sevk edildi

Erdem'in, partinin temel ilkelerine aykırı eylemde bulunduğundan parti tüzüğü uyarınca "kesin çıkarma cezası" istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

İlçe başkanlığı yetkilileri ise sürecin parti içinde devam ettiğini, henüz sonuçlanmadığını, bu nedenle açıklama yapamayacaklarını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)