CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye meclis toplantısında kadın gazeteci Havva Karakaya’ya şiddet uygulatarak yaka paça dışarı attırdı.

Kırşehir Belediye Meclis'inde gerçekleştirilen toplantıda akıllara durgunluk veren bir kadına şiddet vakası yaşındı.

CHP’li meclis üyelerinin kaçak bir yapıya izin çıkarmaya çalıştığı iddiaları gündeme geldi.

KAÇAK YAPI İDDİALARI GÜNYÜZÜNE ÇIKTI, CHP KADINA ŞİDDETİ MEŞRU GÖRDÜ

Kaçak yapı iddialarının gündeme gelmesinin ardından CHP’li meclis üyeleri toplantıdaki basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istedi.

CHP'li belediye başkanı kadın gazeteciyi darbettirdi- İZLE

Bu esnada kaçak yapı iddiaları hakkında detaylı açıklama yapılmasını isteyen gazeteci Havva Karakaya, Belediye Kültür Müdürü Tuncay Polat tarafından tehdit edildi.

CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun da hedef gösterdiği Havva Karakaya, güvenlik görevlileri ve CHP’li meclis üyeleri tarafından zorla salondan çıkarıldı.

ARAYA GİREN AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ, GAZETECİ KARAKAYA'YI GÖREVLİLERİN ELİNDEN KURTARDI

Basına yansıyan görüntülerde AK Partili meclis üyelerinin müdahalesi ve Havva Karakaya’nın çağrısı üzerine, polis memurları olay yerine geldi.

Gittiği hastanede darp raporu alan gazeteci Havva Karakaya CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu hakkında şikayette bulundu.

CHP'li belediye başkanı kadın gazeteciyi Havva Karakaya'yı darbettirdi- İZLE

GAZETECİ KARAKAYA YAŞADIĞI SALDIRIYI ANLATTI

Darbedilen gazeteci Havva Karakaya yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Bayram sonrası ilk Belediye Meclis toplantısını izlemek üzere katıldığım toplantı esnasında belediye başkanı sayın Selahattin Ekicioğlu ve Meclis üyeleri arasında ruhsatsız bir yapıya ruhsat verme gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda muhalif olmamız nedeniyle ortağıma 627 bin TL ceza kesildiğini gündeme getiren Meclis üyesine bir önceki kaçak yapıya ruhsat vermesini unutup kaçak yapıya ruhsat verin bize ceza yazın diyerek cevap verdim. Bunun üzerine Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı şahsıma hakaretlere devam etti. Konuşmasında mahkeme kararına saygılıyım diyen sayın Başkan haksız kestiği cezanın mahkeme tarafından durdurulduğunu bilmiyordu. Kendi aralarında konuyu tartışmaya devam eden başkan ve üyelerin ardından geçtiğimiz haftalar da ahilik Konya'ya verildi ve belediye milletvekilinin kaçak yapısını yıktırdı yalan haberleri için belediye bütçesinden provokatör bir internet sitesine 70 bin TL fatura kestiğini ortaya çıkardığımız için 'tetikçi basını dışarı atın' dedi. Talimatı alan Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda kaynı olan Hamza Çam ve seçimin üzerine işe aldırdığı öz yeğeni Salih Ekici beni kolumdan sürükleyerek kapıya çıkardılar."