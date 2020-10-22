Dolar
7.7942
-0.2367%
Euro
9.2286
-0.3831%
Altın
1916.96
-0.398%
Borsa
1211.48
-0.0024%
G. Altın
481.067
-0.5005%
Bitcoin
100379.59
0.4902%
EXEN Coin
10.97
0.97%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C
    CHP'li Belediye Başkanı Serdar Sandal halay başı oldu

    CHP'li Belediye Başkanı Serdar Sandal halay başı oldu

    Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal'ın Muhtarlar Günü kutlamasında halay çekmesi, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 12:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanlığı koronavirüs vakalarının artmaması için geçtiğimiz aylarda genelge yayınladı. Genelgeye göre, düğün, nişan ve toplu yemekli eğlenceler, yasaklanmıştı

    İzmir'de de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi program düzenlendi.

    CHP'li belediyenin sosyal tesislerinde verilen içkili eğlencede sofralara rakılar koyuldu, eğlence başladı.

    İzmir'in  Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal da,  belediyenin düğün salonunda düzenlenen eğlence programa katıldı.

    CHP li Belediye Başkanı Serdar Sandal halay başı oldu #1

    BELEDİYE BAŞKANI HALAY BAŞI OLDU

    Programa katılanların halayına eşlik eden Başkan Sandal,  sosyal mesafe kuralına uymayıp, halay başı oldu. Sandal'ın halay çekmesi, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

    CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı halay başı oldu İZLE

    Görüş Bildir