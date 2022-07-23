CHP'li belediye başkanından Gülşen'e kapalı giyinme eleştirisi

Zonguldak’ta konser veren Gülşen'e Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan kıyafet yorumu geldi. Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında çok sayıda sanatçı bölgede konser verdi.

Festivale katılan sanatçılardan biri de sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen oldu.

"Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz"

Gülşen'in sahneye siyah göbek dekolteli kıyafetle çıktığını gören CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık sahnede bombayı patlattı.

Posbıyık, "Kıskananlar çatlasın. Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı: Gülşen'imizi kapalı görmeye alışık değiliz

"O Ereğli'yi biz onu çok seviyoruz"

Posbıyık’ın esprisine sanatçı gülerek karşılık verdi.

Twitter'dan konser sonrası paylaşım yapan Posbıyık, "Daha önce üç kez Ereğli’de ağırladığımız Gülşen yine büyük beğeni topladı. O Ereğli’yi biz onu çok seviyoruz" dedi.