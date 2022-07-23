Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.266
-0.94%
BTXN Coin
11.17
34.90%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    CHP'li belediye başkanından Gülşen'e kapalı giyinme eleştirisi

    CHP'li belediye başkanından Gülşen'e kapalı giyinme eleştirisi

    Zonguldak’ta konser veren Gülşen'e Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan kıyafet yorumu geldi. Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında çok sayıda sanatçı bölgede konser verdi.

    Festivale katılan sanatçılardan biri de sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen oldu.

    "Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz"

    Gülşen'in sahneye siyah göbek dekolteli kıyafetle çıktığını gören CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık sahnede bombayı patlattı.

    Posbıyık, "Kıskananlar çatlasın. Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi.

    Ereğli Belediye Başkanı: Gülşen'imizi kapalı görmeye alışık değiliz

    "O Ereğli'yi biz onu çok seviyoruz"

    Posbıyık’ın esprisine sanatçı gülerek karşılık verdi.

    Twitter'dan konser sonrası paylaşım yapan Posbıyık, "Daha önce üç kez Ereğli’de ağırladığımız Gülşen yine büyük beğeni topladı. O Ereğli’yi biz onu çok seviyoruz" dedi.

    CHP li belediye başkanından Gülşen e kapalı giyinme eleştirisi #1

    CHP li belediye başkanından Gülşen e kapalı giyinme eleştirisi #2

    CHP li belediye başkanından Gülşen e kapalı giyinme eleştirisi #3

    CHP li belediye başkanından Gülşen e kapalı giyinme eleştirisi #4


    İlginizi Çekebilir

    DEVA ve Gelecek arasında ittifak kavgası
    Politika

    DEVA ve Gelecek arasında ittifak kavgası

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    CHP'li belediye başkanından Gülşen'e kapalı giyinme eleştirisi
    Gündem

    CHP'li belediye başkanından Gülşen'e kapalı giyinme eleştirisi

    Görüş Bildir