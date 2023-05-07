CHP'li belediye, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını ölümsüzleştirdi Çukurova Belediyesi, CHP'nin oylarıyla infaz edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için özel heykelin de bulunduğu anıt park yaptırdı.

ANKA

CHP'li belediyeler seçim yoğunluğuna rağmen heykel yapmaktan geri kalmıyor.

51 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma törenleri yapılırken, Adana'nın Çukurova ilçesinde Üç Fidan Anıt Parkı törenle açıldı.

"Atatürk'ün yolundan gittiler"

Açılışı yapan CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şu ifadeleri kullandı:

Bu gençler 51 yıldır unutulmadı. Yeni doğan çocuklara Deniz ismi verildi, Yusuf, Hüseyin, Mahir ismi verildi. Bu gençler bağımsız Türkiye’yi savundu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitti.

Mezarlarından toprak getirildi

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının lafta anmanın yetersiz olduğunu belirten Çetin, mezarlarından getirilen toprakları 3 Fidan Atını önünde toprakla karıştırarak Deniz Gezmiş’in vasiyetini yerine getirdi.

İdam için eksik olan oyları CHP'li vekiller verdi

Her yıl düzenli olarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını öven CHP'nin, idam oylamasında verdiği evet oylarını heykel ve anma töreni yaparak unutturmaya çalışması inandırıcılığını yitirdi.

İdamın infazı için o dönem Meclis'te yapılan oylamada eksik olan 28 oy, CHP'li 30 vekilin katılımıyla tamamlanmıştı.