CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden Ecevit çifti heykeli

Eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’in simgeleşen fotoğrafını heykel haline getiren Kuşadası Belediyesi, heykelin Ecevit çiftine benzemiyor oluşuyla tepki topladı.

CHP'li belediyelerde heykel yarışı hız kesmeden sürüyor.

Bu yarışa son olarak CHP'li Kuşadası Belediyesi oldu.

5 Kasım 2006’da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Ecevit çiftinin bir fotoğraf karesini heykel haline getirdi.

Heykel, Güvercinada Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı’na yerleştirildi.

Ecevit çiftine benzemeyişiyle dikkat çekiyor

Ancak heykelin Ecevit çiftine benzememesi dikkatlerden kaçmadı.

Heykeli görenler yapılanın Ecevit çiftiyle alakası olmadığını söylerken, belediye eleştiriler karşısında sessiz kaldı.