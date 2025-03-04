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Haber Merkezi

CHP'li belediyeden akılalmaz tehditler...

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde çekilen görüntüler infial yarattı.

AK PARTİ KONGRESİ'NE KATILDI

İlçede esnaflık yapan Ramazan Öncü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen AK Parti Büyük Kongresi'ne katıldı.

BELEDİYE PERSONELİ TEHDİT ETTİ

Öncü, kongre sonrası döndüğü ilçede CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından tehditler gördü.

TÖVBE ETTİRİP, ÖZÜR DİLETTİLER

Bununla da yetinmeyen belediye personeli, Öncü'yü belediyede baskıyla tövbe ettirerek özür dilemeye zorladı.

VİDEO KAYDINA ALDILAR

Belediye personeli, yaşanan baskı anlarını ise telefonla kayıt altına aldı.

Video görüntülerinde, Öncü'nün baskıya maruz kaldığı ve özür dilemeye mecbur bırakıldığı görülüyor.

GÜNDEM OLDU

Öncü’nün siyasi bir etkinliğe katılımı nedeniyle böyle bir muameleye maruz kaldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

AKBUĞA SEÇİMLERİ KAZANDI

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 54,28 oy alan CHP'nin adayı Nurettin Akbuğa, seçimlerden zaferle ayrılmıştı.

Akbuğa'yı yüzde 43,07 oy oranıyla AK Parti'nin adayı takip ederken Yeniden Refah Partisi'nin adayı aldığı yüzde 1,6 oy oranıyla seçimleri üçüncü sırada tamamlamıştı.