CHP'li belediyeden heykel hizmeti! Amazon kadın heykelleri Bayraklı’ya dikildi CHP'li Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Smyrna Meydanı’na amazon kadın heykelleri yerleştirdi. Başkan Serdar Sandal, "Amazon kadınlarının çalışkan ve güçlü ruhlarını ilçemizde yaşatıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken heykel açılışları ise dur durak bilmeden sürüyor.

Kasabadan şehirlere CHP heykelciliği

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile vatandaşa hizmet etmeyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ortak çalışma yaptılar

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Smyrna Meydanı için yeni bir heykel düzenlemesi yaptı.

Bayraklı tarihinin önemli sembollerinden amazon kadınlarının farklı figürlerini içeren heykeller, meydandaki yerini aldı.

Vatandaşlar beğeniyle karşıladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üç yıl önce gerçekleştirdiği Smyrna Heykeli Yarışması’nda birinci olan, dört figürden oluşan Smyrna’nın yeni heykelleri, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

"Modern Bayraklı için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, heykellerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: