CHP'li belediye su tepkisi gösteren vatandaşa 'vanası kapalı' dedi: Gerçek ortaya çıktı Kentte yaşayan ve 34 gündür suyu olmadığı için denizde yıkandığı söyleyen vatandaşın görüntüleri gündem olunca, CHP'li belediyeden 'vanası kapalı' açıklaması geldi. Bunun üzerine vatandaşın avukatı, belediyeyi yalanladı.

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ensonhaber.com

CHP yönetimindeki illerde kriz üstüne kriz yaşanıyor.

Hizmet yetersizliği, zamlar, toplu ulaşım arızaları ise başı çekiyor.

Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi.

Şimdilerde milyonlarca turistin ağırlandığı kentte, su kesintisi vatandaşları çileden çıkardı.

Bunun üzerine bir vatandaş, 34 gündür evinde su olmamasına tepki göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasına gitti.

"Denizde yıkanıyorum"

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, vatandaş yanında getirdiği boş bidonları kurumun içinde fırlattığı görüldü.

Bu sırada, “Yeter 34 gün oldu, su yok. Size bayramda mesaj atmışım. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum.” diyerek isyan etti.

'Vanası kapalı' iddiası

O görüntülerin ardından tepki yağarken, belediyeden açıklama geldi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşın vanasının kapalı olduğunu açıklayarak, “Şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır” denildi.

"Müvekkilim belli bir zümrenin kuklası olarak gösterildi"

Ardından vatandaşın avukatı da bir açıklama yayınlayarak belediyeyi yalanladı.

Avukat, şu ifadeleri kullandı: