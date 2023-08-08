CHP yönetimindeki illerde kriz üstüne kriz yaşanıyor.
Hizmet yetersizliği, zamlar, toplu ulaşım arızaları ise başı çekiyor.
Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi.
Şimdilerde milyonlarca turistin ağırlandığı kentte, su kesintisi vatandaşları çileden çıkardı.
Bunun üzerine bir vatandaş, 34 gündür evinde su olmamasına tepki göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasına gitti.
"Denizde yıkanıyorum"
Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, vatandaş yanında getirdiği boş bidonları kurumun içinde fırlattığı görüldü.
Bu sırada, “Yeter 34 gün oldu, su yok. Size bayramda mesaj atmışım. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum.” diyerek isyan etti.
'Vanası kapalı' iddiası
O görüntülerin ardından tepki yağarken, belediyeden açıklama geldi.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşın vanasının kapalı olduğunu açıklayarak, “Şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır” denildi.
"Müvekkilim belli bir zümrenin kuklası olarak gösterildi"
Ardından vatandaşın avukatı da bir açıklama yayınlayarak belediyeyi yalanladı.
Avukat, şu ifadeleri kullandı:
04.08.2023 tarihinde meydana gelen hadise sonrasında müvekkilim Barış Bütün hakkında sistematik bir şekilde itibarsızlaştırmaya yönelik algı operasyonları yapılmaktadır. Halk ve medya karşısında tepki alan ASAT kurumu müvekkilin mağduriyetini giderip özür dilemeleri gerekirken ASAT Alanya Müdürü Ümit Demirel basına kendilerinden kaynaklı bir problem olmadığı, müvekkilin herhangi bir su sıkıntısı çekmediği gibi açıklamalarda bulunmuştur. Toplum nezdinde karşılığı olmayan iddialar ile bulunduğu kurum ve kendisi adına talihsiz açıklamalarda bulunarak müvekkili zan altında bırakmaya çalışmıştır. Müvekkilim Barış Bütün'ün su problemi olmadığı, ana bina giriş kapısındaki vanasının kapalı olduğu gibi asılsız iddialar basına servis edilmiştir.
Bununla kalmayıp daha da ileri gidilerek belli başlı kişilerce yerel seçimler öncesi mevcut belediyeye karşı bir siyasi mizansen sergilediği, müvekkilin belli bir zümrenin kuklası olarak gösterilmeye çalışıldığı görülmüştür. Tüm bu itibarsızlaştırma çalışmalarının karşılığında açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Müvekkili toplum nazarında itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlerde bulunan şahıslar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.