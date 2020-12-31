CHP'li belediyeden yılbaşı kutlaması

Maltepe Belediyesi, yeni yılı mahallelerde düzenlediği bando gösterisi ve müzik programıyla karşıladı.

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın talimatıyla süslenen 2 otobüs ile Küçükyalı, Zümrütevler, Fındıklı, Aydınevler ve Girne mahallelerinde dolaşan bando ekibi, vatandaşlara müzik dinletti.

NOEL BABA KILIĞINDA HEDİYELER DAĞITILDI

Eğlenceli şarkıların çalındığı ve yer yer halkın da eşlik ettiği konserler sonrasında Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları, vatandaş ve özellikle çocuklara baston şeker, yılbaşı süsü,şapka, gözlük ve dergi dağıttı.





