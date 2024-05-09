CHP'li belediyeler akrabalarla doldu! Son atama Adana Yüreğir Belediyesi'nde yapıldı

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı, kazanan belediye başkanları göreve başladı.
Yeni başkanlar kadrolarını oluşturmaya devam ediyor.
CHP'de ise atamalar tartışma konusu oldu.
Yapılan atılamalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liyakat vurgusu CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı.
Akrabalara koltuk
İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir gibi neredeyse tüm CHP'li belediyeler, akraba ataması gerçekleştirdi.
CHP'li yeni başkan adayları eşe dosta ve akrabaya koltuk dağıtıyor.
Bunun son örneği ise Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı.
Yeğenini 'başkan yardımcısı' yaptı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kız kardeşinin oğlunu belediyeye soktu.
BŞB'de Spor Müdürü olan yeğen Hasan Aydoğan, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Aydoğan, belediyede tam 10 ayrı birimi yönetecek.
Tepki çekti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerin ardından CHP'li isimlerin akrabalarını belediye yönetimlerinde görevlendirmesi tepki çekti.
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