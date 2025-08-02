İstanbul'da CHP'li belediyelerde çöp sorunu bitmiyor

CHP'li belediyelerin olduğu bölgelerde çöp sorunu bitmiyor...

İzmir'in yanında İstanbul'da da CHP'li belediyeler, çöp dağlarıyla gündeme geliyor.

İstanbul Beşiktaş’taki çöp yığınlarının bir benzeri, bu kez Kartal’da görülmeye başladı.

Kartal'da toplanmayan çöpler halkın sağlığını tehdit ederken, vatandaşlar ise yaşanan duruma isyan ediyor.

FİRMA ÖDEMEYİ ALIYOR, ÇÖPLERİ TOPLAMIYOR

Kartal Belediyesi’nin 2024 yılında çöp toplama hizmeti için üç yıllık sözleşme imzalamasına rağmen, ilçede çöplerin uzun süredir toplanmadığı görüldü.

Temizlik hizmetini yerine getirmeyen firmaya belediye tarafından her gün yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sık sık toplanmayan çöplerle gündeme gelen Kartal'da, 1 Ekim 2024 -31 Aralık 2027 yılını kapsayan çöp toplama ihalesinin, 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 lira bedelle rakipsiz girerek tek geçerli teklifi veren ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi'ne verilmesi dikkat çekti.

GÜNLÜK 1 MİLYON TL ÖDEME

Toplam sermayesi 1 milyon TL olan ÇEVLOG'un, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li belediyelerden 5.7 milyar TL'lik ihale aldığı tespit edildi.