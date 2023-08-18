CHP'li belediyelerde iş bırakma eylemleri: İşçilere maaşları taksitle ödendi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca, Bayraklı ve Bornova'dan sonra Narlıdere Belediyesi'nde de temizlik işçileri iş bıraktı. işçilerin maaşları 2-3 taksitle ödenince kriz çıktı. Eylemlerin devam etmesi bekleniyor.

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Yerel seçime aylar kala CHP'li belediyeler alarm vermeye başladı.

2019'dan bu yana birçok hizmet aksaklığı yaşanan belediyelerde maaşlara zam yapılmaması bardağı taşıran son damla oldu.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok CHP'li belediyede iş bırakma krizleri yaşanıyor.

İzmir'de CHP'li belediyelerde iş bırakma eylemleri yayıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arısında imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçinin başlattığı iş bırakma eylemi ilçe belediyelere sıçradı.

Maaşlarının yeterli olmadığı gerekçesiyle örgütlenen Bayraklı, Buca ve Bornova Belediyesi işçileri maaşlarına zam istedi.

İşçiler, talepleri karşılanmayınca iş bırakma eylemi yaptı. Bayraklı'da cadde ve sokaklarında çöp dağları oluştu.

İşçilerin maaşını taksitle yatırdılar

Eylemlerin adresi bu sefer de Narlıdere oldu.

Narlıdere Belediyesi'nde işçilerin maaşları 2-3 taksit halinde ödenmeye başlandı.

Maaşlarının taksit taksit ödendiğini öne süren işçiler dün sabah 2 saat süreyle iş bıraktı.

Narlıdere Belediyesi şirketi Nar Bel'de çalışan temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler her gün sabah erkenden çıktıkları çöp toplama işine bugün 2 saat gecikmeli başladı.

Eylemler artarak devam edecek

Narlıdere Belediyesi'nde örgütlü Belediye İş Sendikası, taleplerinin karşılanmaması durumunda önümüzdeki günlerde eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Aylıklarının taksit taksit ödendiğini belirten işçiler, belediye yönetimi ile imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerinin ise öngörülen sürede yatırılmadığını belirtti.