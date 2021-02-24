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    CHP'li belediyelerde peş peşe grev kararı

    CHP'li belediyelerde peş peşe grev kararı

    CHP'li belediyelerin toplu iş sözleşmelerine yanaşmaması nedeniyle grev kararları dalga dalga yayılıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 16:25
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    İstanbul'da CHP yönetimindeki belediyelerde çalışan işçiler, emeklerinin karşılığını alamadıkları için eylem başlattı.

    Sırasıyla Bakırköy, Kartal, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde çalışan işçilere Avcılar da katıldı.

    İşçiler uğradıkları haksızlıkların giderilmesini ve daha iyi şartlar altında toplu iş sözleşmesine imza atmak istese de belediye başkanları şartları kabul etmedi.

    Bu durumdan ise sadece işçiler etkilenmedi.

    ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

    Birçok ilçede toplanmayan çöpler nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Pandemi döneminde çöplerin toplanmaması ve belediye işlerinin aksaması vatandaşları rahatsız etti.

    CHP li belediyelerde peş peşe grev kararı #1

    CHP li belediyelerde peş peşe grev kararı #2

    CHP li belediyelerde peş peşe grev kararı #3

    CHP li belediyelerde peş peşe grev kararı #4

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