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Haber Merkezi

Adı şaibeli kurultay, yolsuzluk ve rüşvetle anılan CHP'nin adı her geçen gün yeni bir skandalla anılıyor..

CHP'li belediyeler, düzenlediği etkinliklerle dikkatleri üzerine çekiyor..

Üsküdar Belediyesi'nin Ramazan ayında düzenlediği etkinlikte Üsküdar’daki kadınlara erotik dans dersi için Afrika'dan 'twerkçi' getirmesinin ardından bir skandal da Balıkesir'de yaşandı..

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen etkinlikte direk dansı yapılması gündeme bomba gibi düştü..

23 NİSAN'DA ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE DİREK DANSI

Tüm Türkiye'nin dört bir yanında sevinçle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP'li Altıeylül Belediyesi, veli ve küçük çocukların gözü önünde direk dansı yaptırdı...

TEPKİLERİN ARDINDAN MÜFETTİŞ TALEP EDİLDİ

Etkinlikte bulunan vatandaşların yanı sıra, sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

Gösteri sonrası hareket geçen Balıkesir Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Balıkesir Valiliği yapmış olduğu açıklamada gösterinin yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildiğini duyurdu.

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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN RAMAZAN AYINDA EROTİK DANS KURSU

Benzer bir skandal da Üsküdar Belediyesi'nde yaşanmıştı..

CHP'li Sinem Dedetaş'ın başkanlığını yürüttüğü Üsküdar Belediyesi, Ramazan'ın ikinci günü belediye binasında düzenlenen etkinliğe katılan kadınlara erotik dans eğitimi vermişti..

AFRİKALI TWERK EĞİTMENİ

'Zincir kıran kadınlar çatısı' altında çeşitli faaliyetlere imza atan Üsküdar Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim belediye binasındaki atölye salonunda yapılmış, etkinliğe Afrikalı twerk eğitmeni Lucille Aires konuşmacı olarak katılmıştı..