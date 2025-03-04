CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor: Tuzla Belediyesi yaptığı ihaleyle gündemde

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CHP'deki israf Tuzla'ya sıçradı...

AK Parti’den CHP’ye geçen belediye başkanlıkları, son dönemdeki skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Başkanlık koltuğunda Av. Eren Ali Bingöl’ün oturduğu Tuzla Belediyesi, usulsüz ihaleyle gündemde.

SATIN ALMAK YERİNE KİRALADI

Yaşadığı mali krizi aşmak ve personeline maaş ödeyebilmek için 2025 Şubat ayı meclisinden 50 milyon liralık borçlanma yetkisi alan Tuzla Belediyesi, satın alsa en fazla 200 milyon liraya ödeyeceği 41 adet çöp kamyonunu, 36 aylığına tam 716 milyon 326 bin liraya kiraladı. Belediyenin dörtte bir fiyatına satın alabileceği kamyonları neden fahiş fiyattan kiraladığı ise merak konusu oldu.

DÖRTTE BİR FİYATINA SATIN ALINABİLİRDİ

Sarıyer gazetesinden Bekir Batu'nun haberine göre; Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2024/1549932 kayıt numarasıyla düzenlenen ihale, 17 Aralık 2024 tarihinde Evliya Çelebi Mahallesi Hat Boyu Caddesi No:17 adresindeki Tuzla Belediyesi İhale Odası'nda saat 10.00'da yapıldı.

"Çöp toplama, nakli, kent temizliği için araç çalıştırılması" adıyla açılan ihalede hizmet süresi 3 yıl (36 ay) olarak belirlendi. 14 kalemden oluşan toplam 41 adet şoförsüz aracın kiralanması istenilen ihalede işin süresi 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2027 olarak gösterildi.

Yaklaşık maliyetin 1 milyar 57 milyon 975 bin lira olarak belirlendiği ihaleyi, Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

İKİ KATI BEDEL ÖDENDİ

Tuzla Belediyesi ile ALTAŞ Yapı arasında 23 Ocak 2025 tarihinde tam 716 milyon 326 bin liralık ihale sözleşmesi imzalandı.

Tuzla Belediyesi'nden daha önceden çöp toplama ihalesini alan şirkete verilen son hak ediş fiyatının yaklaşık 10 milyon lira olduğu, yapılan bu yeni ihaleyle birlikte oranın iki katına çıkarak belediyenin ödeyeceği aylık hak edişin 20 milyona dayandığı öğrenildi.

Öte yandan Altaş Yapı isimli şirket, Tuzla Belediyesi'nden 21/B pazarlık usülü yöntemiyle 40 milyon 628 bin lira ile 45 milyon 806 bin liralık 2'şer aylık iki ayrı ihale de aldı.

KİRALAMA ŞARTLARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Tuzla Belediyesi'nin kiraladığı çöp kamyonlarının piyasa satış değeri, adet başına yaklaşık 4-5 milyon lira.

41 adet çöp kamyonunun toplamının değeri ise en fazla 200 milyonu buluyor.

Oysa belediyenin, bu araçları satın alsa dörtte bir fiyatına alabilecekken, 36 aylığına 716 milyon liradan kiralaması kafaları karıştırdı.

Maaş ödeyebilmek için 50 milyon lira için bile meclisten borçlanma yetkisi alan Tuzla Belediyesi'nin neden bu savurganlığa girdiği merak ediliyor.

KDV fiyatına satın alınabilecek araçlar için bu kadar çok kira parası ödenecek olması dikkat çekti.

TASARRUF TEDBİRLERİNE UYULMADI

Tuzla Belediyesi'nin satın almak yerine 4 kat fiyata kiraladığı çöp kamyonlarına ödeyeceği yüksek bedel, 17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 32549 sayılı tasarruf tedbirlerine uyulmadığını da gösteriyor.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne göre, kiralamalarda binek araçlarda 10 yıl, diğer araçlarda ise 15 yaşını doldurmamış araçların tercih edilerek maliyetin düşürülmesi istenmişti.

Ancak Tuzla Belediyesi'nin tasarruf genelgesinin aksine ihalede model artırımına gittiği görüldü.

İHALELERİN VERİLDİĞİ ŞİRKETLERİN ORTAKLARI AYNI

Tuzla Belediyesi'nden 716 milyonluk çöp kamyonu kiralama ihalesini kazanan Altaş Yapı'nın, CHP'li belediyelerden milyarlık ihaleler almasıyla öne çıkan Çevlog Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi'yle kardeş olduğu görüldü.