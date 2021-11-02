CHP'li belediyelerden medyaya akıtılan paralar

CHP'li belediyelerin halka hizmet için kullanması gereken paraları, partiye yakın medya kuruluşlarını beslemek için kullanması belgelendi.

Her fırsatta liyakat vurgusu yapan CHP'nin kendisine yakın medya kuruluşlarını beslediği, belgelerle ortaya çıktı.

CHP'ye yakın olan medya kuruluşları, partinin belediyeleri tarafından halktan alınan vergilerle düzenli olarak maaşa bağlandı.

CHP’nin kazandığı belediyeler üzerinden kendine yakın medya kuruluşlarına düzenli para aktarması, son olarak CHP'li Kartal Belediyesi’nin denetim raporlarına yansıdı.

YÜZ BİNLERCE LİRA ÖDENDİ

Aralarında Halk TV, KRT, TELE 1, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin de bulunduğu medya kuruluşlarına yüz binlerce lira ödendiği ortaya çıktı.

Raporda, sadece Halk TV’nin bile CHP’li belediyelerden 75 bin 595 liralık hakediş düzenlediği görüldü.

İŞTE O BELGELER;