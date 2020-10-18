CHP'li belediyelere bütçe artırmak için kaynak kitabı

CHP yönetimi, partili belediyelerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla, yerel yönetimlere yol gösterici içeriklerin yer aldığı bir "bütçe kitabı" hazırladı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, partili belediyelerin öz gelirlerinde artış sağlamalarına yardımcı olmak için, "Belediyelerde Gelir Artırıcı Faaliyetler Çağdaş Finansman Modelleri" başlıklı bir çalışma hazırlandı.

Kitap haline getirilen çalışma, partili 249 belediye başkanlığına gönderildi.

Özellikle pandemi sürecinde belediyelerin gelir kaynaklarının azaldığı vurgulanan kitapta, yerel yönetim mevzuatlarından kaynaklanan ancak birçok belediyenin tahsil etmediği gelirler hakkında bilgilendirici ve yönlendirici içeriklere yer verildi.

GELİR GETİRİCİ PROJELER

Kitapta, belediye sınırları içinde bulunan, baz istasyonları ve fiber optik alt yapı tesislerinin tasnif ve teknik analizine ilişkin gelir getirici proje faaliyeti yürütülebileceği vurgulandı.

İş yerlerinin katı atıklarının toplanmasında ve kaldırım işgallerinden de gelir elde edilebileceği belirtilen kitapta, ilan ve reklam gelirlerinin artırılmasının önemine işaret edildi.

Kitapta, Asansörlerin Periyodik Kontrol Yönetmeliğinden kaynaklı gelirlere ilişkin olarak da bilgi verilirken, Elektrik Tüketim Vergisi gelirlerini artırmak için dikkat edilmesi gereken hususlar da sıralandı.

"BAŞARILI OLMAK BİZİM İÇİN ZORUNLULUKTUR"

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da kitap için kaleme aldığı sunuş yazısında, "Yerel seçimlerde gösterdiğimiz başarı, ülkemizin yarınları için umut ışığı doğurmuştur. Hep beraber kazandığımız bu başarıyı iktidarla taçlandırabilmek için, siz belediye başkanlarımıza önemli görevler düşmektedir. Başarılı olmak bizim için zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Torun, şunları kaydetti:

"Göreve başladığınız günden itibaren gösterdiğiniz başarıları devamlı kıldığımızda, iktidarın kapıları partimize ardına kadar açılacaktır. Görevlerinizi zor şartlar altında layıkıyla yerine getirdiğinizin farkındayız. İktidarın yerel seçimlerde yaşadığı hezimeti, sizlerin üzerinde baskı kurarak ve hizmetlerinizi engelleme girişiminde bulunarak unutturmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Bu duruma ek olarak, pandemi nedeniyle artan iş yükünüz ve belediye gelirlerindeki düşüş de eklendiğinde, kıt kaynaklarla çok büyük işler yaptığınızın farkındayız.

Sınırlı kaynaklarla zor işler başarmaktasınız. Yaşadığınız ekonomik sorunlara bir nebze de olsa katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu çalışmayı sizler için hazırladık. Belediye mevzuatlarından kaynaklanan ancak birçok belediyenin farkında olmadığı, bütçe içerisinde tahakkuk ve tahsil oranlarının düşük olduğu, öz gelir artırıcı çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgileri bu kaynakta bulabilirsiniz."