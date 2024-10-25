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Geçtiğimiz günlerde CHP'li Konak Belediyesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle şarkıcı Şevval Sam ile 2 saatlik konser için 5 milyon 300 bin TL'lik anlaşması kamuoyuna yansımış ve tepkiler peş peşe gelmişti.

Bunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de düzenleyeceği 29 Ekim konserinde şarkıcı Hadise'ye 6 milyon ödeyecek olması CHP'li belediyeleri bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

Bu eleştirileri yapan isimlerden biri de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV spikeri İsmail Küçükkaya oldu.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN SANATÇILARA ÖDEDİĞİ PARALARA İSYAN ETTİ

Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programında konser ihaleleriyle tepki toplayan CHP'li belediyelere seslenen Küçükkaya, sanatçılara ödenen paralara isyan etti.

Küçükkaya, CHP'li belediye başkanlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek konserlerle ilgili sanatçıların etkisi altında kaldığını söyledi.

Sözlerine devam eden İsmail Küçükkaya, elinde 20 tane isim olduğunu belirterek yapılan bazı teklifleri paylaştı.

"POPÜLER SANATÇILARIN ETKİSİNDE KALMIŞ BAŞKANLAR"

Bir sanatçının yine İstanbul'daki bir belediyeden 1,7 milyon TL aldığını ifade eden Küçükkaya, "Bir tanesi 1,7 milyon lira almış İstanbul'daki bir belediyeden. Bir tanesi 5 milyon TL almış, sadece bana değil bütün organizasyona diyor. Diğeri 3 milyona anlaşmış. Bir başka sanatçıya 10 milyon lira teklif etmişler de kabul etmemiş." şeklinde konuştu.

"BİR TANESİ 1,7 MİLYON LİRA ALMIŞ, DİĞERLERİ 3 VE 5 MİLYONA ANLAŞMIŞ"

İsmail Küçükkaya'nın konuyla ilgili ifadeleri ise şu şekilde: