CHP'li belediyelerin sokak köpeklerine desteğine tepki

Sokak köpeklerinin toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına karşı çıkan CHP'li belediyelere, seçmenlerinden sert tepkiler geldi.

Son dönemde artan sokak köpeklerinin terörü kamuoyunun ana gündemini oluşturdu.

Birçok vatandaş köpeklerin toplanmasını talep ederken belediyelerden bugüne kadar herhangi bir adım gelmedi.

Ancak Gaziantep'te pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu, bardağı taşıran son damla oldu.

Saldırı anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırken

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere köpekleri barınaklara toplayın talimatı verip çağrıda bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYELER KARŞI ÇIKTI

Bu çağrı AK Parti belediyelerde karşılık bulurken CHP'li belediyeler karşı çıktı.

CHP'li belediyeler bu çağrıya karşı çıkmakla kalmayıp, sosyal medyada köpekleri toplamayacağız kampanyaları başlattı.

O belediyelerden biri de CHP'li Çankaya Belediyesi oldu.

BELEDİYELERİN DESTEĞİNE SERT TEPKİLER

Çankaya Belediyesi, "Birlikte yaşayacağız" etiketi altında yaptığı paylaşımda, Çankayalıların tepkisiyle karşılaştı.

Belediyenin sokak köpekleriyle birlikte yaşayacağız paylaşımına tepkiler ise şu şekilde;