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    CHP'li belediyenin yenilediği parkta YPG paçavrası

    CHP'li belediyenin yenilediği parkta YPG paçavrası

    CHP-HDP ortaklığı her geçen gün bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 17:04
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 23:05
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    CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı.

    Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti.

    YPG PAÇAVRASINA BENZETİLDİ

    Terör örgütü YPG'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladı.

    CHP'li belediyenin yenilediği parkta YPG paçavrası VİDEO

    CHP li belediyenin yenilediği parkta YPG paçavrası #1

    CHP li belediyenin yenilediği parkta YPG paçavrası #2

    CHP li belediyenin yenilediği parkta YPG paçavrası #3

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