CHP'li Beykoz Belediyesi'nde ihale dosyalarına el koyuldu

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Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Beykoz Belediyesi'nde akşam saatlerinden itibaren hareketli dakikalar yaşandı.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerinin mali polis eşliğinde belediye binasına gelerek 8 firmaya ilişkin ihale dosyalarına incelemek üzere el koyduğu öğrenildi.

Savcılık talimatıyla belediyeye gelen müfettişler ihale dosyalarının hazırlanarak kendilerine teslim edilmesini istedi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI ÇAĞRILDI

Usulsüzlük iddialarıyla ilgili ihale dosyaları ve ilgili belgeleri toplayan müfettiş ve polisler tarafından başkan yardımcıları ve müdürlerin de belediye çağırarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.