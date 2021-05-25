CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ağaç katliamı yaptı

Belediyenin 160 ağacı kökünden usule uygun olmadan söküşü, tepkilere neden oldu.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'nin tek balık müzesi olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımının ardından bu sefer de müzenin bulunduğu alandaki ağaçları söktü.

Genç ağaç diye tabir edilen, boyları 7-8 metreyi bulan 160 ağacın tamamı, kökünden prosedürlere uygun olmadan söküldü.

Ağaçların bulunduğu yerde ise vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Önce müzemizi yıktırdı. Şimdide ağaçları söktüler. Yaklaşık 15 yıl önce bu alanda hiçbir şey yokken biz burayı ağaçlandırdık. Burada yaklaşık 160 ağaç vardı. Yazık günah değil mi o ağaçlara.

"BURASI KÜÇÜK BİR ORMAN GİBİYİDİ"

Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Şimdi hepsini söktüler. Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaca bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Eşi benzeri olmayan müzeyi yıktılar. İnsanın vicdanı sızlar. Yaprak açan ağaç bu mevsimde tutmaz. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil." diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi ağaç katliamı yaptı VİDEO

OLMASI GEREKEN