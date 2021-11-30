CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden Atatürk silüetine lodos önlemi

Belediye ekipleri, ilçedeki devasa Atatürk silüetinin lodostan uçmaması için özel çalışma başlattı.

Başta İstanbul'da olmak üzere birçok ilde dün etkili olan lodos, bugün de devam ediyor.

İstanbul'da hasar bilançosunun en yüksek olduğu ilçelerin başında da Beylikdüzü var.

İlçe ve çevresinde lodos yüzünden binaların çatıları ve dış cepheleri uçarken, büyük hasar da meydana geldi.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından da ilçede yürütülen afetin bilançosunun artmasını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

ATATÜRK SİLÜETİ KORUMAYA ALINDI

İlçede lodos sebebiyle yaşanan olumsuzluklara müdahaleler başlarken belediye ekiplerinin ilk özel önlemi, ilçedeki dev Atatürk silüetinin lodostan devrilmemesine yönelik oldu.

Ekipler, silüeti iki dozerle destekleyerek uçmamasını sağlıyor.