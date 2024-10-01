CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nde başkanlık makamına çıkışlar kapatıldı Mart 2024 seçimlerinde CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nde başkanlık makamına çıkışlar kapatıldı. Belediyede bulunan asansörlere başkanlık makamına çıkışları engellemek üzere kartlı sistem takıldı.

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Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'den her fırsatta 'Vatandaşlarımıza belediyelerde kapılarımız her zaman açık' mesajları veriliyordu.

Hatta bazı CHP'li belediye başkanları, 31 Mart seçimlerinin ardından kazandıkları belediye binalarındaki kapıları sökmüştü.

KAPI SÖKME GÖRÜNTÜLERİ TARİH OLDU

Yaşananların ardından sosyal medyada CHP'li Beyoğlu Belediyesi'yle ilgili paylaşılan bir video dikkat çekti.

Mart 2024 seçimlerinde CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nde başkanlık makamına çıkışlar kapatıldı.

BAŞKANLIK MAKAMINA ÇIKIŞLAR KAPATILDI: KARTLI SİSTEM GELDİ

Daha sonra ise belediyede bulunan asansörlere, başkanlık makamına çıkışları engellemek üzere kartlı sistem takıldığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede tepkilere neden oldu.

O anlar bir şahsın telefon kamerasına böyle yansıdı.