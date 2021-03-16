CHP'li Bilecik Belediyesi Atatürk ve köpeği Foks'un heykelini kaldırdı

Geçtiğimiz ay belediye tarafından yaptırılan "Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli", Atatürk'e benzemediği gerekçesi ile kaldırılıp bakıma alındı.

Heykel için harcanan bütçelerde bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerden biri de CHP'li Bilecik Belediyesi...

Daha önce şehre sık yaptırdığı heykellerle gündeme gelen Bilecik Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Atatürk Parkı’na Atatürk ve meşhur köpeği Foks’un heykelini dikip açılışını yapmıştı.

HEYKEL KALDIRILDI

Ancak, açılışın ardından 1 ay geçmemesine rağmen heykelin kaldırıldığı görüldü.

GEREKÇE: ATATÜRK'E BENZEMİYOR

Heykelin neden kaldırıldığı merak konusu olurken, yaptırılan Atatürk'ün heykelinin, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle bakım yapılmak üzere atölyeye kaldırıldığı öğrenildi.

ATATÜRK'Ü ISIRAN KÖPEK

Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınından ayırmadığı köpeği Foks, yine Atatürk'ün izniyle öldürülmüştü.

Öldürülme sebebi ise Atatürk'ü ısırması ve hırçınlığı...

Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, konuyla ilgili şunları söylemişti;

“Foks hiç yapmadığı bir şekilde sahibi Atatürk’e saldırıp ısırmıştı. Hepimizin ödü kopmuştu. Ama neyse dişlerini çok fazla geçirmemişti, tedaviyle birkaç günlüğüne iyileşmişti.

İşte bu olayın olmasından sonra Atatürk Orman Çiftliği'ne gönderilen Foks, burada da hırçınlığını ve saldırganlığını arttırmaya başladığı için, çiftlik baytarları Atatürk’ü de ikna ederek Foks’u iğne ile öldürdü."