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    CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli

    Heykel için harcanan bütçelere bir yenisini daha ekleyen CHP'de Bilecik Belediyesi, art arda 2. heykel açılışını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 12:40
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    CHP'li belediyelerin heykel sevdası devam ediyor...

    Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı’na ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, parka yeni bir heykel daha dikti.

    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün Atatürk ve meşhur köpeği Foks’un heykelinin açılışını yaptı.

    "MEŞHUR KÖPEK FOKS VE SAHİBİ ATATÜRK"

    Açılış töreninde Şahin, heykelin hayvan sevgisine dikkat çekmek ve parka renk katmak amacıyla yapıldığını belirterek, "Atatürk Parkımızın ikinci heykelini yaptık.Atatürk’ün meşhur köpeği Foks’un heykelini koyduk parkımıza. Hem Atatürk’ün hayvanseverliğini göstermek hem de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren birer hayvansever olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bunun yanında bütün parkımızda bölgemizde yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduk. Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu.’’ ifadelerini kullandı.

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Atatürk ve köpeği Foks un heykeli #1

    ATATÜRK'Ü ISIRAN KÖPEK

    Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınından ayırmadığı köpeği Foks, yine Atatürk'ün izniyle öldürülmüştür.

    Öldürülme sebebi ise Atatürk'ü ısırması ve hırçınlığı...

    Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, konuyla ilgili şunları söylemişti;

    “Foks hiç yapmadığı bir şekilde sahibi Atatürk’e saldırıp ısırmıştı. Hepimizin ödü kopmuştu. Ama neyse dişlerini çok fazla geçirmemişti, tedaviyle birkaç günlüğüne iyileşmişti.

    İşte bu olayın olmasından sonra Atatürk Orman Çiftliği'ne gönderilen Foks, burada da hırçınlığını ve saldırganlığını arttırmaya başladığı için, çiftlik baytarları Atatürk’ü de ikna ederek Foks’u iğne ile öldürdü."

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Atatürk ve köpeği Foks un heykeli #2

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Atatürk ve köpeği Foks un heykeli #3

    CHP li Bilecik Belediyesi nden Atatürk ve köpeği Foks un heykeli #4

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