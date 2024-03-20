CHP'li bir vatandaş Bodrum için konuştu: İstemiyoruz ama yine CHP'ye vereceğiz Yerel seçimler kapsamında devam eden sokak röportajlarından birisinde Bodrum'da konuşan CHP'li seçmen, sözleriyle şaşırttı.

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ensonhaber.com

Türkiye hızla yerel seçimlere doğru ilerliyor.

11 gün sonra sandık başına gidecek olan vatandaşlar, kendisine hizmet edeceklerine inandıkları adaya oy verecek.

Ancak Bodrum'da durum pek böyle değil.

Bodrum'da yapılan bir sokak röportajında konuşan CHP'li kadın seçmen, CHP'nin kazanacağını ancak istemeden oy vereceklerini söyledi.

"Bodrum'da CHP kazanacak"

Sokak röportajında konuşan CHP'li seçmen, "Bodrum'da yine CHP kazanacak. Ama istemeden vereceğiz. Kesinlikle istemiyoruz." sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

"Mecburen vereceğiz"

CHP'li seçmen devam eden sözlerinde ise "Ama mecburen vereceğiz. Zaten bunu da bildikleri ile böyle adaylar gösteriyorlar" dedi.

Uzun yıllardır Bodrum'u yöneten CHP, altyapı sorunlarına çare bulamadı. Bodrumlu vatandaşlar yıllardır özellikle yaz aylarında su sorunu yaşıyor. Ancak CHP seçmeni bunu değiştirecek gibi durmuyor.