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    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden 'Nazım Hikmet' heykeli

    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden 'Nazım Hikmet' heykeli

    CHP'li Bodrum Belediyesi, Nazım Hikmet’in, 58. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikte heykel açılışı yaptı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 18:28
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 18:54
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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’in, 58. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

    CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserleri Bodrumlu vatandaşlara tanıtıldı.

    Etkinliğe birçok sanatçı ve ünlü isim katıldı.

    CHP'DEN BİR HEYKEL DAHA

    Dün başlayan etkinlik sergi ve söyleşilerle devam ederken, bir de heykel açılışı yapıldı.

    Bodrum Belediyesi tarafından yapılan heykel, Umurça Parkı'na kondu.

    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden 'Nazım Hikmet' heykeli

    HEYKELİN ARDINDAN KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPILDI

    Heykelin maliyeti bilinmezken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Heykel açılışının ardından, Nazım Hikmet’in adının verildiği kütüphanenin açılışı da gerçekleştirildi.

    CHP li Bodrum Belediyesi nden Nazım Hikmet heykeli #1

    CHP li Bodrum Belediyesi nden Nazım Hikmet heykeli #2

    CHP li Bodrum Belediyesi nden Nazım Hikmet heykeli #3

    CHP li Bodrum Belediyesi nden Nazım Hikmet heykeli #4

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