CHP'li Böke'nin AFAD çadırlarıyla ilgili iddiasına İçişleri ve AFAD'dan cevap

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor" iddiasına İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan yanıt geldi.

İzmir'de meydana gelen ve şu ana kadar 58 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili CHP heyeti adına açıklamada bulunan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor" iddiasında bulundu.

BÖKE'NİN İDDİASINA, İSMAİL ÇATAKLI RAKAMLARLA CEVAP VERDİ

Selin Sayek Böke'nin bu iddiasına İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan anında cevap geldi.

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!" ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE AFAD BAŞKANIN GÜLLÜOĞLU'NDAN

CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke'nin iddiasına bir tepki de AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu verdi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu açıklamasında "Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi ve de yüzlerce vatandaşımız şu an çadırları kullanıyor. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun Deprem değil sağlam olmayan bina öldürür." sözleriyle Selin Sayek Böke'nin iddiasının asılsızlığını ortaya çıkardı.