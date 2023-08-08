CHP’li Bornova Belediyesi zeytin ağaçları da dahil olmak üzere birçok ağacı kesti İzmir'in Bornova ilçesinde belediye ekiplerinin ağaç kesmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. O anları videoya alan bir kadın "Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin" ifadelerini kullandı.

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AA

Geçtiğimiz haftalarda Akbelen üzerinden muhalefetin başlattığı algı operasyonu bir kez daha çöktü.

Çevrecilik yapmaya kalkan CHP ve muhalefet bileşenleri türlü türülü provakatif girişimde bulunmuştu.

Olaylar sıcaklığını korurken CHP'nin ağaçlara ve çevreye verdiği değer bir kez daha görüldü.

CHP'li belediye ağaçları kesti

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'nde bir sitenin inşaatının önündeki yolun genişletilmesi için parkta bulunan 8 ağaç, CHP'li Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Bölgede daha önce de inşaat alanı açmak için çok sayıda ağacın kesildiğini öne süren mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

"Allah cezanızı versin hepinizin"

O anları videoya alan bir kadının "Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın." dediği duyuldu.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde vatandaşların tepkisine rağmen ekipler ağaç kesimini sürdürdü.

Belediye kararı diyerek kesime devam ettiler

Mahalle sakinlerinden Bedri Şaşal, zeytinliğin sökülüp inşaat yapıldığını, bugün de ağaç kesimine devam edildiğini belirterek, kesimi durdurmaya çalıştıklarını ancak ekiplerin "belediyenin kararı" diyerek kesime devam ettiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımlarını görerek olay yerine gelen Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Adem Kasacı da konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

8 ağaç kesildi

Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise ağaçların inşaat arazisi içinde yer aldığı, imar planında otopark olarak gözüktüğü belirtilerek siteye giriş yolunun açılması amacıyla inşaat firması tarafından yapılan başvuru üzerine 8 ağacın kesildiği belirtildi.

Açıklamada Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından aynı bölgede yarın 16 ağacın dikileceği de kaydedildi.