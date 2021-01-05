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- CHP'li Buca Belediyesi Bekir Coşkun'un heykelini yapıyor
CHP'li Buca Belediyesi Bekir Coşkun'un heykelini yapıyor
Yeni yaptırdığı parka Bekir Coşkun’un adını veren Buca Belediyesi, parka bir de Bekir Coşkun'un heykeli yaptırma kararı aldı. Heykel kararına AK Parti ve MHP ret oyu verdi.
- AA & Ensonhaber
- 05.01.2021 - 12:59
- Güncelleme : 05.01.2021 - 13:08
İzmir’in Buca Belediyesi, geçtğimiz ay meclis toplantısında oy birliğiyle Menderes Mahallesi'nde yapımı süren dev parka, hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun’un adının verilmesini kararlaştırdı.
Belediye, aynı zamanda parkın içine Coşkun’un heykelinin de yapılması için proje hazırladı.
Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelde, Bekir Coşkun’un bir sohbet sırasında gülümseyerek durduğu hali tasvir edildi.
AK PARTİ VE MHP HEYKELE HAYIR DEDİ
Park kararından sonra heykelin yapılması için de Buca Belediyesi, ocak ayı toplantısında kararı belediye meclis üyelerinin oylamasına sundu.
Yapılan oylamada heykelin dikilmesine AK Parti ve MHP'li üyeler ret oyu kullandı.
HEYELİN DİKİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Ancak CHP'li üyelerin oy çokluğu ile parka, Bekir Coşkun'un heykelinin dikilmesi kabul edildi.