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CHP'li Buca Belediyesi Bekir Coşkun'un heykelini yapıyor

CHP'li Buca Belediyesi Bekir Coşkun'un heykelini yapıyor

Yeni yaptırdığı parka Bekir Coşkun’un adını veren Buca Belediyesi, parka bir de Bekir Coşkun'un heykeli yaptırma kararı aldı. Heykel kararına AK Parti ve MHP ret oyu verdi.