CHP'li Bülent Kerimoğlu, maskeli heykeli neden yaptıklarını açıkladı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, gelecek nesillere zorlu süreci aktarmak için heykel yaptıklarını ve dünyadan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlıkçılar için maskeli bir heykel yaptırdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da açılışına katıldığı maskeli heykelle ilgili Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu açıklama yaptı.

NEDEN MASKELİ HEYKEL

CHP'li Kerimoğlu, maskeli heykeli neden yaptıklarını şu sözlerle açıkladı: "Böyle bir anıt heykelle gelecek nesillere yaşadığımız zorlu süreci aktarmanın en doğru yol olduğunu düşündük. Bu anıtın sağlık çalışanlarının olağanüstü başarısını temsil etmesini istedik"

"YURT DIŞINDAN TAKDİR DOLU DÖNÜŞLER ALDIK"

Cumhuriyet gazetesinden İlayda Kaya'ya konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Dünyada yapılmış maskeli ve dönemi anlatan ilk ve tek heykel olması sebebiyle de yurt içi ve yurt dışında da takdir dolu dönüşler aldık." diyerek konuşmasını noktaladı.