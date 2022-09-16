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    CHP'li Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa masa dağılır

    CHP'li Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa masa dağılır

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 6'lı masada karşı çıkılması halinde masanın dağılacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 10:10
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    2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

    Cumhur İttifakı adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken, altılı masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızılığı devam ediyor.

    Son dönemde ismi adaylık için öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

    "CHP'nin adayı kesin olarak Kılıçdaroğlu"

    Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP'nin adayı kesin olarak Kılıçdaroğlu ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı." dedi.

    "Karşı çıkarlarsa masa dağılır"

    "6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?" sorusuna cevap veren Kuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

    "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır." ifadelerini kullandı.

    CHP li Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa masa dağılır #1

    Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmanın masanın dağılması anlamına geleceğini bir kez daha vurgulayan Kuşoğlu, "En büyük partinin isteği olmazsa bozulur." dedi.

    "Anketler popülariteyi gösterir sadece"

    Kuşoğlu, Akşener'in anketleri masaya getirmesi halinde ne olacağına dair soruya yönelik de "Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece." değerlendirmesinde bulundu.

    CHP li Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa masa dağılır #2

    CHP li Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa masa dağılır #3

    CHP li Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa masa dağılır #4


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