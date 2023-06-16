CHP'li Bülent Kuşoğlu: Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden aday göstereceğiz CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek, “Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de, bir süre daha devam ettirebilir de” dedi.

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Seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi istenmeye başladı.

Parti tabanı değişim isterken CHP yönetiminden bu çağrılara yanıt verilmedi.

Kılıçdaroğlu'nun bir türlü koltuğu bırakmaması sonrası Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den 'sorumluluğu alabiliriz' mesajları geldi.

Ancak CHP'nin önemli isimlerinden olan Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bilindiği üzere Kuşoğlu, parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri konuştu

Hatta Kılıçdaroğlu’nun, bürokratlığından beri en yakınındaki isimlerden olan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) da yerini koruyan dört isimden birisi oldu.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kuşoğlu, CHP içerisindeki kurultay ve adaylık tartışmalarına değindi.

"Kurultayda yeniden aday göstereceğiz"

Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nu yerel seçimlerden önce yapılması planlanan kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyledi.

Kuşoğlu konuyla ilgili, "Biz partililer olarak aday gösteririz. Yerel seçimlerin sonuçlarına göre bir kurultay söz konusu olabilir. Bunun değerlendirmesini sayın Kılıçdaroğlu yapacaktır. Genel Başkan seçimli olağanüstü kurultay düzenleyebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de, bir süre daha devam ettirebilir de. Tabii siyasetin şartları, seçim sonrası durum belirleyecektir. Ama bu kurultayda kesin aday gösterilecektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Özel'e gönderme: Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar

Kuşoğlu, Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "değişim" ve "adaylık" konularındaki açıklamalarıyla ilgili de konuştu.

Kuşoğlu, “Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar” dedi.

İki ismin de niyetleri varsa adaylıklarını resmen ilan edip, kurultayda yarışabileceklerini belirten Kuşoğlu, “Ama ‘Kemal Bey gitsin, beni koltuğa oturtsun' gibi bir tutumun doğru olmayacağını" söyledi.