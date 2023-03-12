CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu mesajı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili, "Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez" dedi.

Geçtiğimiz hafta altılı masada adaylık krizi yaşanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulundu.

Daha sonra iki belediye başkanı için Cumhurbaşkanı yardımcılığı formulü üretildi ve İyi Parti masaya döndü.

Ortaya çıkan durumun ardından iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu oldu.

"İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuya ilişkin merak edilenleri TV100'de Talat Atilla ve Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programında anlattı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.

"Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek"

Kuşoğlu konuyla ilgili sözlerinin devamında şunları söyledi: