CHP’li Bülent Tezcan katıldığı canlı yayında milyonlarca veya yüz binlerce Suriyeli seçmenin olmadığını söyledi.

Kısa süre önce, Türkiye’ye göç eden mültecilerin ciddi bir bölümünün oy kullanacağı iddiası gündeme gelmişti.

Oy kullanma hakkı, yalnızca Türk vatandaşlığına hak kazanmış mülteciler için geçerli olabiliyor.

Vatandaşlık şartı gerekmesine rağmen, konuyla ilgili çeşitli tartışmalar sürüyor.

Kılıçdaroğlu: Öyle bir tehlike yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ağustos ayında konuya ilişkin konuşmuş, toplumdaki büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı söylentisinin asılsız olduğunu belirtmişti.

"Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakamın olmadığını vurgulamıştı.

Bir CHP'li daha aynı konuya değindi

Kılıçdaroğlu'nun ardından bir başka CHP'li isim de konuya değindi.

CHP'li Bülent Tezcan, dün Tele1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların endişeye kapılmaması gerektiğini belirten Tezcan, milyonlarca ya da yüz binlerce Suriyeli seçmenin olmadığını belirtti.

CHP'li Bülent Tezcan'dan Suriyeli seçmen yorumu

"Milyonlarca veya yüz binlerce Suriyeli seçmen yok"

Tezcan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

“Seçmeni ürkütmemek lazım. Yani milyonlarca Suriyeli seçmen yok şu anda. Yüz binlerce Suriyeli seçmen de yok. Vatandaş şöyle bir endişeye kapılmasın, 'Biz sandığa da gitsek 6 milyonu getirmişler, bunları götürüp oy kullandıracaklar, biz bu seçimi alamayız' endişesi tehlikeli bir endişe. Böyle bir şey yok.”