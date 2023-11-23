CHP'li Burcu Köksal'dan kanun teklifi: Şiddet mağduru kadınlara meşru müdafaa hakkı tanınsın Kadına şiddet konusuna dikkat çekmek isteyen CHP'li Burcu Köksal, yaptığı yazılı açıklamada sistematik şiddete maruz kalan kadınlar için 'Örselenmiş kadın sendromu' tanımının TCK'ya eklenmesi gerektiğini vurguladı.

AA

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Köksal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde kadına şiddete dikkat çekti.

'TCK'ya eklenmeli'

Bu kapsamda yaptığı yazılı açıklamada; sistematik şiddete maruz kalan kadınların, şiddeti uygulayanlara karşı işledikleri suçlara değindi.

'Örselenmiş kadın sendromu' tanımının Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenmesiyle şiddet gören kadınların meşru müdafaadan yararlanacağına dikkat çekti.

"Meşru müdafaa hükmü kapsamında değerlendirilmelidir"

CHP'li Köksal, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasının, ivedilik gerektiren bir konu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmaması gibi durumların yanı sıra cezaların caydırıcılığının yeterli olmaması, şiddet artışını da tetiklemektedir. Şiddet olaylarındaki artışla, fiziksel ve psikolojik şiddet esnasında kendini korumaya çalışan kadınların şiddetten kaçma veya kurtulma çabaları da suç unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda sürekli sistematik olarak şiddete maruz kalan kadınların bu şiddeti uygulayanlara karşı işledikleri suçlar meşru müdafaa hükmü kapsamında değerlendirilmelidir."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)