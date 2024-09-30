CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin LGBT propagandası Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Bursa Sinema Günleri kapsamında film gösterimi ve transeksüelizm temalı söyleşi yapıldı.

Haber Merkezi

Dünyayı saran eşcinsellik lobisinin propagandaları toplum ahlakına her yerden saldırıyor.

Sanat üzerinden en belirgin şekilde işlenen propagandaya Türkiye'de siyaset kurumunun bazı paydaşları da katılıyor.

CHP belediyeleri bu konuda başı çekerken Bursa'da skandal bir etkinlik gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ‘Bursa Sinema Günleri'nde 19-29 Eylül tarihleri arasında birçok film gösterimi gerçekleştirildi, birçok söyleşi yapıldı.

Bu kapsamdaki etkinliklerden biri de Gökdere Vadisi ve Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünde gerçekleştirildi.

FİLM ETKİNLİĞİNDE LGBT EĞİTİMİ

Film gösteriminin ardından yapılan söyleşide ise LGBT propagandası skandalına imza atıldı.

Söyleşide eşcinsellik kavramlarının tanımları yapıldı.

Çocukların da izleyiciler arasında bulunduğu sırada ekrana transeksüelizm tanımı yansıtıldı.

CHP'Lİ VEKİLİN EŞİ DE KATILDI

Organizasyonun görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken programın sonunda aynı zamanda CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi de olan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından, Dr. Aslı Aktümen'e günün anısına hediye takdim edildi.