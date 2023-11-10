CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında Kırklareli Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine yaptırdığı 3 Atatürk Anıtı'nı törenle açtı.

İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün anma törenleri yurdun dört bir yanında yapıldı.

Türkiye Ata'sını yapılan törenlerle anarken, CHP'li belediyeler de boş durmadı.

3 heykel birden yaptırıldı

Heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediyelerde bu kez bayrağı Büyükçekmece Belediyesi aldı.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tam 3 adet anıtın açılışını yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi, Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada Beldesi, Pınarhisar ilçesi Osmancıklı ve İslambeyli belde meydanları için yaptırdığı Atatürk Anıtlarının açılışını gerçekleştirdi.

Törenle açıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla İğneada, Osmancıklı ve İslambeyli belde meydanlarında tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtları açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)