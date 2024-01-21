CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yapılan rüşvet operasyonunda 8 tutuklama Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu 7 belediye personeli ve bir müteahhit tutuklandı..

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CHP'li belediyeler sık sık skandallarla gündeme geliyor.

Yolsuzluk ve rüşvet olayları ise başı çekiyor.

Bu kez krizin adresi Büyükçekmece Belediyesi oldu.

Geçtiğimiz günlerde belediyeye yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Rüşvet karşılığı ruhsat verildi

Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024’te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi.

Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi.

Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı.

Bunun üzerine polis, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.’nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 kişi tutuklandı

Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır’ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklandı.

12 kişiye yurt dışı yasağı

Serbest bırakılan 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.