CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında heykel sempozyumu düzenledi. Etkinlikte bazı heykellerin neyi ifade ettiği tartışma yarattı.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 25 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Heykel Sempozyumu düzenledi.

Düzenlenen sempozyum, Türkiye, Macaristan, İspanya ve İran’dan 9 heykeltıraşın katılımıyla gerçekleştirildi.

CHP'Lİ BELEDİYENİN SEMPOZYUMUNDA GARİP HEYKEL

Sempozyumda yapılan bazı heykellerin neyi temsil ettiği anlamlandırılamazken, CHP'li belediye başkanları da etkinliğe katıldı.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden heykel sempozyumu

CHP'Lİ BAŞKANLAR ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİ

Sempozyumun son gününde heykeltıraşlar ile bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılan eserleri tek tek inceledi.

SANATÇILARA PLAKET VERİLDİ

Heykeltıraşlara ortaya koydukları eserler için teşekkür eden Zeydan Karalar ve Hasan Akgün, sanatçılara teşekkür plaketlerini takdim etti.