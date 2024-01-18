CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

DHA
CHP'li belediyeler sık sık skandallarla gündeme geliyor.
Yolsuzluk ve rüşvet olayları ise başı çekiyor.
Bu kez krizin adresi Büyükçekmece Belediyesi oldu.
Belediye başkan yardımcısı da gözaltında
Belediyeye yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İmar konusunda gerçekleşen usulsüzlükler nedeniyle ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de rüşvet skandalı
Yakın zamanda operasyonun düzenlendiği bir diğer CHP yönetimindeki il ise Adana Büyükşehir Belediyesi oldu.
Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
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