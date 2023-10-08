CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin Atatürk'e benzemeyen heykeli incelemeye alındı

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken, CHP’li belediyeler “heykel” hizmetlerine hız kattı.
Gündeme gelen son heykel vakası Çanakkale’den.
Çanakkale Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılını anmak için Atatürk heykeli inşa etti.
Atatürk'e benzemeyen heykele tepki
Kahramanlar Parkı’nda bulunan heykelin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediği görüldü.
Atatürk’ü andırmayan ve yeterince gerçekçi olmadığı düşünülen heykel için vatandaşlar tepki gösterdi.
Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrasında Çanakkale Belediyesi durumu değerlendirmeye aldı.
Heykel, sanatçısı tarafından gözden geçirilecek
Edinilen son bilgiye göre, Kahramanlar Parkı'nda bulunan ve Atatürk'e benzemeyen heykel, sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilecek...
Çanakkale Belediyesi haberi şu cümlelerle duyurdu;
Kamuoyu Bilgilendirme… Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk Heykeli; eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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