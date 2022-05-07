Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
546.459
-0.40%
BTXN Coin
14.57
-7.37%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    CHP’li Canan Arıtman hayatını kaybetti

    CHP’nin 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekili olan Canan Arıtman, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter'dan duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CHP’li Canan Arıtman hayatını kaybetti

    Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman 72 yaşında yaşamını yitirdi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

    Canan Arıtman kimdir?

    22 ve 23. Dönem CHP'den İzmir milletvekili olan Canan Arıtman 1950'de Ankara'da doğdu.

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Arıtman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yaptı.

    İzmir Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Arıtman, Ege Kadın Dayanışma Vakfı ve KADER Kurucu Üyesi oldu.

    CHP’li Canan Arıtman hayatını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Sinop'ta sağanak yağış sonrası dere taştı
    İç Haber

    Sinop'ta sağanak yağış sonrası dere taştı

    CHP’li Canan Arıtman hayatını kaybetti
    Gündem

    CHP’li Canan Arıtman hayatını kaybetti

    Görüş Bildir