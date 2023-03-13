CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan Sözcü TV'ye hayırlı olsun hediyesi: Atatürklü çikolata CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sözcü TV’ye "hayırlı olsun" hediyesi olarak üzerinde Mustafa Kemal Atatürk portresi olan çikolata götürdü.

Sözcü gazetesinin kanalı olan Sözcü TV, geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı..

Her geçen gün farklı bir skandalla gündeme gelen Sözcü TV ekranlarında, yeni bir tartışma yaratacak olay yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ruhat Mengi'nin Her Açıdan adlı programına konuk oldu.

Kaftancıoğlu, yeni yayına başlayan Sözcü TV'ye eli boş gelmedi.

Atatürklü çikolata hediye etti

'Hayırlı olsun' hediyesi olarak üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin olduğu bir çikolata kutusunu moderatör Ruhat Mengi'ye verdi.

Canlı yayında Atatürklü çikolatayı gösteren Mengi, Kaftancıoğlu'na teşekkürlerini şu ifadelerle iletti: