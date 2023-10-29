CHP’li Çankaya Belediyesi'nden, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Atatürk Anıtı Heykel hizmetlerine ara vermeyen CHP'li belediyeler çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Eskişehir yoluna inşa ettiği 10 metre yüksekliğindeki Atatürk Anıtı’nın açılışını yaptı.

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ensonhaber.com

Bugün Cumhuriyet'in 100. yılı...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara ve meydanları doldurdu.

81 ilde yer gök Türk bayrağıyla donatılırken, vatandaşlar büyük bir coşkuyla bu özel günü kutluyor.

100. yılda heykel açılışları sürüyor

Heykel 'hizmetleri' ile yerel yönetim tarihine damga vuran CHP'li belediyeler ise Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu gün de heykel açılışını sürdürüyor.

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler yeni bir heykel açılışı yaptı.

Son proje Ankara'da Çankaya Belediyesi'nden geldi.

Atatürk Anıtı açıldı

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir yoluna inşa ettiği dev Atatürk Anıtı’nın açılışını yaptı.

10 metre yüksekliğinde Atatürk silueti ile birlikte toplam 12 metrelik Anıt törenle açıldı.

"Atatürk sevgisini yüreğimizden almaya hiç kimsenin gücü yetmez"

Atatürk Anıtı açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şunları söyledi:

Biz Atamızı hem çalışarak, hem düşünsel olarak hem de fikir bazında savunuyoruz. Ama aynı zamanda Atatürk adını silmeye çalışanlarla karşı yurtsever ve Atatürkçü olarak anıtlarımızda, tesislerimizde adını yaşatmak için gereğini yapıyoruz. Atatürk sevgisini yüreğimizden almaya hiç kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Anıtımız hem yerine çok yakıştı hem de Cumhuriyet’in evi olan Çankaya’ya çok yakıştı.

"Bu güzel ülkenin havasında, suyunda Mustafa Kemal Atatürk var"

Açılış görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan Taşdelen şu ifadeleri kullandı: