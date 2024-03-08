CHP'li Çaycuma Belediyesi, Melissa Vargas heykelini açtı CHP'nin heykel hizmetinde son eser Zonguldak'ta Çaycuma Belediyesi'den geldi. Melisa Vargas’ın herkesin aklına kazınan görüntüsünün ana figür olarak kullanıldığı “Filenin sultanları” heykeli törenle açıldı.

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ensonhaber.com

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken heykel açılışları ise dur durak bilmeden sürüyor.

Kasabadan şehirlere CHP heykelciliği

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile vatandaşa hizmet etmeyi sürdürüyor.

Törenle açıldı

Çaycuma Belediyesinin Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerine diktiği "Filenin sultanları" heykeli törenle açıldı.

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay'ın yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Çaycuma Belediye Bandosu’nun bir selamlama konseri verdiği tören, Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nun yaptığı gösteriyle başladı.

"Bir başarı hikayesini burada anıtlaştırdık"

İlk konuşmayı yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı şu ifadeleri kullandı:

Çaycuma’da bahara hazırlanılan çok anlamlı bir günde, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart’ta bir aradayız. Bir başarının hikâyesini burada anıtlaştırdık. Biz bilimde, sanatta, sporda başarıya aç bir ülkeyiz. O başarıyı yakaladığımızda da millet olarak kenetleniyoruz ve doya doya yaşamak istiyoruz. Filenin Sultanlarının yarattığı, büyük başarıyı izlerken aklıma bu şampiyonluğu Çaycuma’da sembolleştirmek geldi. Değerli Heykeltıraş arkadaşım Ahmet Uzun’dan rica ettim, zamanlama denk geldi, bu anlamlı günde de açılışını yapmak kısmet oldu. Çaycuma bir taraftan baharı müjdeliyor, bir taraftan kadınlarımızın bu gününü anmış oluyoruz, bir taraftan da ülkemizin bu büyük başarısını burada sembolleştiriyoruz. Bu güzel anlamlı günde hep beraber olduğumuz, bu hazzı beraber yaşadığımız için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

"Çok severek yaptım"

Başkan Kantarcı’nın plaket verirken eseri yaratırken hangi duygulara sahip olduğunu sorması üzerine konuşan Heykeltıraş Ahmet Uzun şöyle konuştu:

Hasbelkader voleybol da oynamış biri olarak, bu turnuvanın olduğu zamanlar hop oturup hop kalktım. Apartmanı inleterek izlediğim maçlar sırasında Sayın Bülent Kantarcı’dan milli takımızla ilgili ne yapabiliriz diye bir bildirim aldım. Nasıl olur diye düşünürken konu çok kolay sonuçlandı, niye? Çünkü Vargas’ın o fotoğrafı zaten heykel gibiydi. Sadece onu hazır kompozisyonu betimlemek kaldı bana. Ama bir takım işlerim vardı, 8 Mart’ta açmak nasipmiş, iyi de oldu. Umarım beğenirsiniz, ben çok Üç buçuk, dört aya yakın çalıştım. Belediyecilik sadece altyapı değildir. Bu kente gelen insanlar bunlarla etkilenecekler ,sonra sizi tanımaya gayret edecekler, aslında biraz hizmet ediyoruz, yaşadığımız alanları güzelleştirmek adına da bir şeyler yapıyoruz. Çok mutlu olarak yaptım bu işi, umarım beğenirsiniz.

Erik Dalı ile açıldı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Önceki Dönem Milletvekillerinden Ali İhsan Köktürk, Fenerbahçe Yöneticisi İlker Dinçay, Hetkeltıraş Ahmet Uzun, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP ilçe Başkanı Fahri Diler’le birlikte heykelin kurdelesini çözdü.

Açılış sırasında Kadın Voleybol Milli Takımı gibi dünya markası olan "Erik Dalı" şarkısı çaldı.