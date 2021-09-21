CHP'li Cemal Emir, nefret dolu söylemleriyle gündemde

CHP'liler, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren AK Partililerin kökünü kazıyacağını söylemeye başladı.

AK Parti, 2002 yılındaki seçimlerden sandıktan zaferle çıkarak iktidara geldi.

Aradan geçen yaklaşık 20 yılda Türkiye büyük bir değişim yaşadı.

AK Parti'nin iktidarda kaldığı sürede ülkeye hiçbir hizmet kazandırmadığını savunan muhalefet, bu süreçte Türkiye'de ötekileştirmenin, ayrıştırmanın arttığını savunarak seçmenden oy istiyor.

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ

Ancak söylemler ile gerçekler arasında büyük bir fark olduğu bir kez daha kanıtlandı.

CHP'nin Ankara'da düzenlenen programında sarfedilen sözler, CHP'nin iktidar hayallerini ortaya serdi.

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, nefret dolu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti, oy verenleri de tehdit etti.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Cemal Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.

"BU KAVGAYI BURADAN ATEŞLEYECEĞİZ"

Bu kavgayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun.

"KORKUTACAĞIZ, YILDIRACAĞIZ, SUSTURACAĞIZ"

Bizim bir sloganımız var; korkmayacağız, yılmayacağız susmayacağız değil, korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Cemal Emir'in nefret dolu konuşması VİDEO

ALKIŞ TUFANI

CHP'li Cemal Emir'in tehditvari sözleri, salondaki CHP'liler tarafından alkışlandı.

Bu sözler kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

"DENSİZ, HADSİZ, SEVİYESİZ"

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman, Cemal Emir'in yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Hotaman, "AK Parti mensubu olarak bu tarz densiz, hadsiz ve bir o kadar seviyesiz şahsın talihsiz açıklamasını esefle kınıyorum." dedi.