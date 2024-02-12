CHP'li Cemil Tugay'ın işçileri tehdit ettiği anlar Karşıyaka Belediyesi bünyesinde çalışan ve aylarca maaş alamadıklarını öne süren işçiler, CHP'li Başkan Cemil Tugay tarafından, "Size idari işlem yapacağım” sözleriyle tehdit edildi. O anlar bir kez daha gündem oldu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi CHP'nin belirlediği adaylar gündemden düşmüyor.

Bu kez sosyal medyanın konuştuğu isim Cemil Tugay.

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı olan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına da aday gösterildi.

CHP'li başkanın tartışılan videosu

Ancak Tugay hizmetle değil, işçilerle yaşadığı polemikle gündem oldu.

Geçtiğimiz yıla ait olan video, bir kez daha dolaşıma girdi.

Maaş alamayan işçiler eylem yaptı

Olay ise şöyle...

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, aylardır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Çalışanları tehdit etti

Seslerini duyurmaktan isteyen çalışanlar, sert bir tepkiyle karşılaştı.

Cemil Tugay, işçilerin yanına gelerek, “Size idari işlem yapacağım. Buradaki çalışanlar için iyi bir şey yapmıyorsunuz. AK Parti’nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Geri adım atmadılar

Hal böyle olunca işçilerden de yanıt gecikmedi.

Tehditlere rağmen geri atmayacaklarını belirten bir çalışan, “Tamam beni polise şikayet edin, avukata verin, sıkıntı yok.” şeklinde konuştu.

O anlar sosyal medyada bir kez daha gündem olunca, Tugay'a eleştiriler art arda geldi.