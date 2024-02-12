Yerel seçim öncesi CHP'nin belirlediği adaylar gündemden düşmüyor.
Bu kez sosyal medyanın konuştuğu isim Cemil Tugay.
İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı olan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına da aday gösterildi.
CHP'li başkanın tartışılan videosu
Ancak Tugay hizmetle değil, işçilerle yaşadığı polemikle gündem oldu.
Geçtiğimiz yıla ait olan video, bir kez daha dolaşıma girdi.
Maaş alamayan işçiler eylem yaptı
Olay ise şöyle...
Karşıyaka Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, aylardır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.
Çalışanları tehdit etti
Seslerini duyurmaktan isteyen çalışanlar, sert bir tepkiyle karşılaştı.
Cemil Tugay, işçilerin yanına gelerek, “Size idari işlem yapacağım. Buradaki çalışanlar için iyi bir şey yapmıyorsunuz. AK Parti’nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.
Geri adım atmadılar
Hal böyle olunca işçilerden de yanıt gecikmedi.
Tehditlere rağmen geri atmayacaklarını belirten bir çalışan, “Tamam beni polise şikayet edin, avukata verin, sıkıntı yok.” şeklinde konuştu.
O anlar sosyal medyada bir kez daha gündem olunca, Tugay'a eleştiriler art arda geldi.
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